LHC colpisce ancora: creati quattro quark top contemporaneamente

Il più grande acceleratore di particelle, il Large Hadron Collider, ha dato vita a quattro particelle estremamente pesanti chiamate quark top. Questa scoperta è stata a lungo predetta dal Modello Standard, la teoria dominante per le interazioni subatomiche, ma nuove teorie suggeriscono che il tasso di creazione dovrebbe essere molto più grande.

I quark top sono le particelle più pesanti tra quelle fondamentali, ognuno di questi quark ha circa la massa di un atomo di tungsteno. Oltretutto, ogni top quark è molto più piccolo di un protone e questo le rende le particelle conosciute più dense dell'Universo.

Queste particelle sono state create in grande abbondanza subito dopo il Big Bang, ma hanno una vita media molto breve e sono svanite completamente in molto meno di un trilionesimo di secondo (1/mille miliardi). Attualmente l'unico modo di ottenere dei quark top è quello di crearli in un acceleratore di particelle, infatti la loro scoperta è avvenuta nel 199 grazie al Tevatron del Fermilab, all'epoca il più grande acceleratore di particelle del mondo, grazie alla creazione di una coppia di quark e antiquark.

Nel 2011, LHC ha preso lo scettro di acceleratore più potente, con un numero di collisioni 100 volte più frequenti rispetto a Tevatron e 6.5 volte più energetiche. Negli esperimenti più recenti di LHC, gli scienziati sono alla ricerca di due coppie quark/anti quark. Il modello standard prevede che la loro creazione sia 70.000 volte meno frequenti rispetto a una singola coppia. Quando siamo a caccia di una nuova particella, è fondamentale definire una probabilità di creazione, che può essere riassunta da una quantità chiamata "sigma".

Nella fisica, lo standard attuale per dichiarare una scoperta è una sicurezza di 5 sigma o più grande, significa che c'è circa una possibilità su 3.5 milioni che l'osservazione sia dovuta ad errori o fluttuazioni casuali. Un intervallo di 3 sigma significa che l'osservazione è casuale 1 volta su 740 esperimenti, ed è considerata l'evidenza di un osservazione. Quest'ultimo è il caso dei quattro quark top, non c'è ancora la sicurezza di una scoperta, ma diciamo soltanto un grande indizio.

I fisici hanno cercato i quark top nei dati raccolti da ATLAS e CMS tra il 2015 e il 2018. Il team di ATLAS ha annunciato la scoperta con una confidenza di 4,3 sigma, mentre i ricercatori di CMS hanno riportato una sigma di 2,6; prima di effettuare l'analisi dati, entrambi i team si aspettavano una confidenza di 2,6 sigma.

La sicurezza stimata da ATLAS potrebbe essere solo un caso, oppure significherebbe che la creazione di quattro quark top è più comune di quanto predica il Modello Standard, un indizio che potrebbe esserci della fisica nuova oltre quello che conosciamo.

LHC è temporaneamente spento, a causa dei lavori per potenzialo. La ripartenza è prevista per il 2021 e, a meno di problematiche legate a COVID-19, dovremmo aspettare quella data per avere nuove notizie.