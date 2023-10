Via libera AGCOM: spente oltre 1000 centrali TIM per favorire il passaggio la fibra

Nel corso della riunione dello scorso 27 Settembre 2023, l’AGCOM ha approvato il secondo piano presentato da TIM per lo switch off delle centrali locali al rame, nell’ambito del decommissioning.

Complessivamente, saranno 1342 le centrali che rientrano in questo nuovo lotto e che, dopo le verifiche effettuate, dovranno rispettare i requisiti previsti dalla regolamentazione vigente per quanto concerne la coeprtura nGA e la percentuale di migrazioni dal rame alla fibra, per avviare il processo di decommissioning.

Il piano è stato presentato da TIM nel 2017 e prevede il progressivo decommissioning della sua rete di accesso in rame che prevede la chiusura di 6mila delle 10mila centrali di accesso alla rete. I clienti dal loro canto continueranno ad usufruire del servizio d’accesso alla rete fissa mentre saranno migrati alla nuova rete in fibra ottica FTTH o FTTC a seconda della copertura. Solo in casi marginali invece si passerà alla rete misto fibra-wireless FWA.

L’elenco delle centrali che saranno interessate da questa migrazione è disponibile direttamente sul sito web di AGCOM, in ua delibera ad hoc pubblicata lo scorso 27 Settembre che include anche l’esito delle verifiche ed i tempi di preavviso. Per tutti i dettagli vi rimandiamo al documento dedicato