Via libera finale al caricatore unico USB-C: i dispositivi interessati dal 2024

Dopo il via libera del Parlamento Europeo al caricatore unico di qualche settimana fa, oggi la legge ha ottenuto l’ok finale anche dal Consiglio Europeo, che l’ha approvato in via definitiva.

Ciò implica che dal 2024 la porta USB-C diventerà obbligatoria per i dispositivi elettronici di piccole e medie dimensioni, tra cui smartphone, tablet e cuffie. Come spiegato da Josef Sikela, il Ministro dell’Industria e del Commercio dell’Unione Europea, “abbiamo tutti in casa almeno tre caricabatteria per cellulari. Cercare il caricabatteria giusto, a casa o al lavoro, può essere piuttosto fastidioso. Per di più, questi caricatori equivalgono ogni anno a 11.000 tonnellate di rifiuti elettronici. Avere un caricatore adatto a molteplici dispositivi permetterà di risparmiare tempo e denaro e ci aiuterà a ridurre i rifiuti elettronici”.

Con questo caricabatteria standardizzato, si andrà a migliorare la convenienza per i consumatori e si armonizzerà anche l’interfaccia di ricarica oltre che le tecnologie di ricarica rapida.

Le nuove norme si applicheranno ai seguenti dispositivi:

telefoni cellulari

tablet e lettori di libri elettronici

fotocamere digitali e console per videogiochi

cuffie, auricolari e altoparlanti portatili

mouse e tastiere senza fili

sistemi di navigazione portatili

Nel comunicato viene anche specificato che saranno interessati anche i computer portatili, ma 40 mesi dopo l’entrata in vigore della direttiva.