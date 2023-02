Via libera alla proroga da 3 a 5 anni dei diritti tv sportivi: che succede con DAZN e Sky?

Il Parlamento ha approvato l’emendamento presentato dal presidente della Lazio, Claudio Lotito, per la proroga da 3 a 5 anni dei contratti riguardanti i diritti televisivi sportivi.

Il via libera, di fatto, apre le porte ad una possibile proroga del contratto in essere tra la Lega di Serie A e DAZN e Sky, ma attenzione: non si tratterà di una cosa automatica dal momento che il testo incluso nel decreto milleproroghe spiega che l’allungamento del contratto potrebbe essere applicato “ove sussistano ragioni economiche” e “previa indagine di mercato finalizzata a verificare se altri operatori possano offrire condizioni migliorative”. Dal momento che la Lega di Serie A sta già parlando dei diritti tv del prossimo quinquennio.

Come riportato da Calcio e Finanza, però, sarebbe saltato il blocco all’IPTV entro 30 minuti da parte dei provider nei confronti degli indirizzi IP che trasmettono gli eventi sportivi piratati. Si trattava di una misura attesa in quanto avrebbe dato una sferzata importante al fenomeno del pezzotto, ma che sin dall’inizio ha suscitato non poche perplessità per i problemi legati all’applicazione e la gestione della piattaforma che si sarebbe dovuta occupare del blocco degli indirizzi.

Dal fronte del campionato, di recente anche Tivùsat si è detta pronta a trasmettere la Serie A su satellite, ma il tema sarà discusso sicuramente in sede di assegnazione dei diritti televisivi.