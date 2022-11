Via libera all'uso di smartphone 5G sugli aerei: la decisione della Commissione Europea

A bordo degli aerei europei si potranno utilizzare smartphone con tecnologia 5G. È questa la decisione presa dalla Commissione Europea, che ha aggiornato lo spettro delle frequenze per le comunicazioni a bordo.

L’annuncio è stato dato dal Commissario Europeo per il Mercato Interno, Thierry Breton, il quale ha evidenziato all’ANSA che “il 5G consentirà servizi innovativi per le persone e molte opportunità di crescita per le imprese. Il cielo non è più un limite quando si tratta di offrire connettività superveloce e ad alta capacità”.

La Commissione ha anche specificato che l’utilizzo del 5G sarà limitato solo ad alcune frequenze, e la potenza del segnale sarà inferiore rispetto alla controparte presente su terra. Il servizio sarà erogato nella cabina degli aeromobili, che saranno attrezzati con degli appositi apparati di rete che consentiranno agli utenti di chiamare, inviare sms ed accedere alla connettività dati tramite una rete satellitare che comunicherà tra aeromobile e rete mobile terrestre.

Sempre nella giornata di ieri, la Commissione ha anche modificato una decisione di esecuzione sulle bande di frequenza sul WiFi a 5GHz per metterlo a disposizione del trasporto su strada. Secondo Breton, questa modifica apre le porte a vari utilizzi anche in ambito del metaverso e per l'innoazione del settore automobilistico.