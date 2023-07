Liberare i virus dal permafrost potrebbe distruggere i nostri ecosistemi

Lo scioglimento del permafrost causato dai cambiamenti climatici sta liberando microrganismi sepolti da migliaia di anni. Un nuovo studio, pubblicato su PLOS Computational Biology, ha esaminato gli effetti del rilascio di questi patogeni nel mondo moderno.

L'idea che antichi microorganismi intrappolati nel ghiaccio possano liberarsi, infettare gli esseri umani e causare epidemie catastrofiche ha ispirato generazioni di scrittori e sceneggiatori. Anche gli scienziati hanno più volte preso in considerazione questa eventualità, specialmente negli ultimi anni in cui il cambiamento climatico sta mostrando tutti i suoi drammatici effetti.

I vari studi hanno evidenziato che il rischio che questi antichi patogeni possano infettare gli esseri umani e innescare una nuova pandemia è molto difficile da stimare. Tuttavia, una nuova ricerca condotta dai ricercatori del European Commission Joint mette in luce una minaccia molto più sottile.

Utilizzando sofisticate simulazioni al computer, il team di scienziati ha valutato l’effetto dell’invasione di comunità batteriche ospite da parte di virus provenienti dal passato. I risultati hanno rivelato che, in molti casi, gli antichi patogeni invasori sono stati in grado di sopravvivere ed evolversi tra i batteri.

Nell’1% dei casi i virus hanno alterato in modo sostanziale la composizione della comunità ospite. Sebbene questa percentuale possa sembrare piccola, bisogna considerare che il numero di antichi microrganismi rilasciati ogni anno a causa dello scioglimento del permafrost è enorme. Inoltre, il reinserimento di anche solo un virus potrebbe avere effetti enormi su un ecosistema stabile da migliaia di anni.

Questo potrebbe impattare direttamente sugli esseri umani. Come tutte le forme di vita, siamo inscindibilmente legati ai trilioni di microorganismi che vivono in noi e intorno a noi. Secondo Giovanni Strona, primo autore dello studio, "Potremmo avere sorta di effetti a cascata, totalmente imprevedibili che potrebbero far collassare gli ecosistemi e causare estinzioni.”