Via libera dall'UE: all'Italia 3,8 miliardi di Euro per la banda ultralarga

Mentre si fa ancora sentire l'eco della presentazione dell'offerta Iliad per la fibra, da Bruxelles arrivano importanti notizia. La Commissione Europea ha infatti approvato il finanziamento da 3,8 miliardi di Euro per l'Italia, nell'ambito del PNRR, per il rafforzamento della connettività a banda ultralarga nel nostro paese.

Il progetto presentato dall'Italia ha ricevuto il placet dalla Commissione Europea e dal Consiglio Europeo, e prevede l'arrivo della fibra con velocità in download di almeno 300 Mbps nelle aree che non ne sono provviste.

Nel comunicato stampa dell'Unione Europea si legge che questa maxi misura rientra nella strategia globale messa in campo dall'Italia per rispondere alle esigenze di cittadini ed imprese per la digitalizzazione del paese, e consentirà allo Stivale di raggiungere gli obiettivi strategici dell'UE in tema di transizione digitale.

"Questo regime da 3,8 miliardi di EUR dello Stato italiano sosterrà lo sviluppo di reti ad alte prestazioni in zone che sono attualmente scarsamente servite in Italia. Esso consentirà ai consumatori e alle imprese di accedere a servizi Internet di alta qualità, contribuendo alla crescita economica del paese e garantendo nel contempo che la concorrenza non sia indebitamente falsata" ha affermato Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva e responsabile della politica di concorrenza dell'Unione Europea.

Il regime da 3,8 miliardi di Euro resterà in vigore fino al 30 Giugno 2026 e provvederà al finanziamento della diffusione di reti che permettono di accedere a velocità di 1 Gbps e di 200 Mbps in zone in cui non esistono attualmente nè sono previste reti in grado di fornire una velocità di download di almeno 300 Mbps.

Si tratta di un nuovo importante step, che segue l'approvazione della strategia italiana per la banda ultralarga