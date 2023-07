Via libera dall'UE: obbligo di batterie rimovibili per smartphone entro il 2027

Il Consiglio Europeo ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento per le batterie che obbliga le aziende, entro il 2027, ad integrare nei dispositivi batterie facilmente rimovibili e sostituibili. Si tratta di un passo fondamentale che potrebbe rivoluzionare il mercato degli smartphone.

Come si legge nel comunicato del Consiglio Europeo, la norma rientra in un pacchetto più ampio che vuole ridurre l’impatto ambientale e favorire l’economia circolare. Il nuovo regolamento fissa degli obiettivi di raccolta dei rifiuti per le batterie portatili dei produttori ed introduce un nuovo obiettivo per la raccolta di rifiuti di batterie anche per i mezzi di trasporto leggeri.

Particolarmente interessante è la parte del regolamento legata ai dispositivi d’elettronica ed auto elettriche. Nello specifico, si legge che “entro il 2027 le batterie portatili incorporate negli apparecchi siano rimovibili e sostituibili dall’utilizzatore finale, lasciando agli operatori tempo sufficiente per adattare la progettazione dei loro prodotti a tale requisito”.

Stabilite anche nuove norme per l’etichettatura ed informazioni, che dovranno offrire ai consumatori finali un quadro più chiaro.

Dopo la votazione favorevole del Consiglio Europeo, si è formalmente conclusa la procedura di adozione. A questo punto il regolamento sarà firmato dal Consiglio e Parlamento Europeo prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che precederà di 20 giorni l’entrata in vigore.