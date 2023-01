Libero annuncia: tutte le mail sono tornate accessibili, occhio a phishing e ricezione

Il graduale ripristino delle mail Libero prosegue e sono state rilasciate ulteriori informazioni in merito. Il problema non sembra però essere ancora rientrato del tutto, dunque vale la pena fare il punto della situazione sulla questione Libero.

A tal proposito, nella giornata del 28 gennaio 2023 è stata pubblicata una pagina sul portale ufficiale di Libero, in cui si legge che "le caselle Libero e Virgilio Mail sono tutte accessibili". Più precisamente, viene specificato che "ad oggi tutte le caselle di posta Libero Mail e Virgilio Mail sono accessibili via webmail (ovvero sui portali libero.it e virgilio.it).

Stiamo gestendo il progressivo reintegro dei messaggi inviati ai nostri utenti nei giorni scorsi, che saranno recapitati progressivamente a seconda del comportamento dei provider di posta che hanno gestito il traffico delle e-mail negli ultimi giorni". In questo contesto, come ben potete immaginare, nella giornata del 29 gennaio 2023 le segnalazioni presenti sul noto portale Downdetector riguardano spesso proprio la questione ricezione.

Per il resto, Libero continua poi spiegando che "per quanto riguarda l'accesso tramite Libero Mail App e Virgilio Mail App, questo è adesso pienamente disponibile per gli utenti Android, mentre non è ancora completo per gli utenti iOS, i quali possono comunque alternativamente accedere al servizio di posta elettronica tramite webmail, ovvero sui siti libero.it o virgilio.it.

[...] Sta proseguendo parallelamente il ritorno al completo funzionamento di tutte le funzionalità, anche considerato il carico di traffico accumulato. La nostra priorità è dal primo giorno quella di tutelare l'integrità dei dati dei nostri utenti". Si sta dunque procedendo al graduale ripristino dei servizi, ma c'è anche un'altra questione che non passa inosservata.

Infatti, nella sezione delle domande più frequenti effettuate dagli utenti, la prima questione è relativa al phishing. La domanda che si legge sul portale ufficiale di Libero è "Ho ricevuto un SMS "Libero/Virgilio" che mi chiede di confermare/riattivare la casella di posta", alla quale sul sito Web viene risposto che "È un SMS di Phishing. Libero/Virgilio non stanno inviando alcun SMS agli utenti. Non cliccare l'SMS e cancellalo!".

Al netto di questo, per chi si fosse perso la questione, è già stato spiegato a livello ufficiale che i problemi di Libero Mail e Virgilio Mail sono legati a un bug di quella che è stata definita "un'innovativa tecnologia di storage a supporto delle [...] caselle mail, fornita da un vendor esterno, un produttore di tecnologie di storage utilizzato da alcune delle più grandi società al mondo".

In ogni caso, sempre nell'ambito di una delle FAQ pubblicate sul portale ufficiale, si legge da parte di Libero che "i tempi sono stati lunghi, ce ne rendiamo conto. Da 25 anni siamo il fornitore mail degli italiani. La nostra priorità sono i nostri utenti, le caselle di posta e i dati in esse contenuti. Per questo abbiamo preferito risolvere in maniera definitiva e stabile il problema derivante dall'installazione di questa nuova tecnologia e non con soluzioni provvisorie dettate dall'urgenza".