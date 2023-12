Il libero arbitrio esiste davvero? La scienza non è proprio sicura di ciò

Il libero arbitrio è realmente nelle nostre mani o è solo un'illusione? Recentemente, il libro di Robert Sapolsky, neurobiologo di Stanford, intitolato "Determined: A Science of Life Without Free Will", ha acceso un vivace dibattito su questo tema, suggerendo che la scienza potrebbe dimostrare l'inesistenza del libero arbitrio.

Sapolsky, esaminando le ultime ricerche scientifiche, sostiene che le nostre azioni sono determinate da una serie di fattori esterni al nostro controllo, come l'ambiente, l'educazione, gli ormoni, i geni e la cultura. Questa visione, nota come determinismo, paragona le nostre azioni a quelle di una pietra che cade sotto l'effetto della gravità: inevitabili e predeterminate.

Tuttavia, questa posizione radicale non è universalmente accettata.

Solo l'11% dei filosofi condivide la visione di Sapolsky, mentre il 60% crede che il determinismo sia compatibile con il libero arbitrio e la responsabilità morale. Questi "compatibilisti" sostengono che, nonostante le nostre azioni possano essere determinate, noi possediamo ancora una forma di libertà e responsabilità.

Per loro, essere determinati non equivale a essere privi di libero arbitrio. Ad esempio, se qualcuno è impedito di salvare un bambino che sta annegando perché legato, la sua incapacità è giustificata; ma se non salva il bambino perché semplicemente non gli importa, allora è moralmente condannabile. La questione del libero arbitrio non è solo una questione scientifica, ma anche filosofica e normativa. Sapolsky, focalizzandosi esclusivamente sull'aspetto scientifico, sembra trascurare le complesse sfaccettature filosofiche e morali che circondano il concetto di libero arbitrio.

La sua visione presuppone una definizione specifica di libero arbitrio, ignorando le varie interpretazioni e significati che questo concetto può assumere. La vera domanda, come suggerisce il filosofo Daniel Dennett, è quale "varietà di libero arbitrio" sia effettivamente desiderabile e significativa nella nostra vita.

La discussione sul libero arbitrio, quindi, richiede un approccio interdisciplinare che tenga conto sia delle scoperte scientifiche sia delle riflessioni.