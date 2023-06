Libero Mail torna a funzionare, ma non per tutti: la nota dell'azienda

I problemi all'infrastruttura di Libero Mail e Virgilio si sono protratti per oltre due giorni, ma finalmente si inizia a intravedere la fine del periodo di sospensione del servizio di posta elettronica delle due piattaforme.

Con una nota social, infatti, Libero ha segnalato la progressiva riapertura del servizio. A mezzo stampa, invece, l'azienda ha spiegato in maniera più dettagliata che "è in corso la riapertura progressiva e costantemente monitorata delle caselle e anche l’accesso tramite App è reso disponibile con le medesime modalità".

"I nostri tecnici proseguono nel lavoro per ripristinare quanto prima le piene funzionalità degli account" prosegue Libero, chiarendo di essere "consapevoli del disagio arrecato e non possiamo che ringraziare i milioni di utilizzatori di Libero Mail e Virgilio Mail per la pazienza dimostrata".

Insomma, in queste ore un pubblico sempre più ampio dovrebbe ricominciare ad avere accesso ai propri account, sebbene la piena funzionalità non sia ancora garantita per tutti quanti.

Gli aggiornamenti per ora si fermano alla serata del 17 giugno 2023, ma l'azienda puntualizza che "Ulteriori aggiornamenti saranno forniti appena disponibili". A ogni modo, per particolari esigenze, l'azienda ricorda che è attivo il numero di assistenza 02-83 90 55 21, ogni giorno dalle 8 alle 22.

Ricordiamo che la sospensione del servizio di Libero e Virgilio è iniziata il 14 giugno 2023.