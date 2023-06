Libero Mail e Virgilio ora funzionano completamente: ci sono i ristori

Dopo giorni di problemi di Libero Mail e Virgilio, è stato reso noto che i servizi sono nuovamente pienamente funzionanti. Libero si è scusata con gli utenti per i disagi arrecati e ha fatto chiarezza su quanto avverrà adesso.

A tal proposito, è stato annunciato che le caselle email sono tornate disponibili dalla giornata del 19 giugno 2023 e sono state messe a disposizione degli utenti diverse pagine di supporto. In ogni caso, quello che potrebbe interessarvi sapere è innanzitutto che i messaggi ricevuti nei giorni dei problemi "sono stati o saranno recapitati", ma questo dipende anche dal "comportamento dei provider di posta che hanno gestito l'invio delle e-mail negli ultimi giorni", così come si legge direttamente su Libero.

In parole povere, ogni provider risponde in modo differente alle evenienze relative al mancato recapito e nuovo tentativo di invio, dunque potrebbero esserci delle divergenze in termini di tempistiche. Per gli utenti coinvolti è insomma consigliato dare quantomeno un'occhiata anche alle FAQ ufficiali di Libero, in cui si scende maggiormente nel dettaglio del tutto. Esistono poi anche delle FAQ ufficiali di Virgilio.

Per il resto, Libero scrive: "Per scusarci con i nostri utenti, stiamo valutando le più opportune modalità di ristoro a seconda dei servizi sottoscritti. Ulteriori comunicazioni saranno inviate nei prossimi giorni via mail e non richiederanno di cliccare su alcun link o compilare dati o form, a tutela da azioni di phishing". Resta infine attivo il numero di assistenza che potete trovare sul portale di Libero.