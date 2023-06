Libero Mail e Virgilio, ancora problemi oggi 15 Giugno: la situazione

Dopo la manutenzione a Libero e Virgilio Mail di ieri 14 Giugno 2023, che era stata ampiamente preannunciata e programmata da ItaliaOnline, i due servizi di posta elettronica stanno incappando in problemi anche oggi 15 Giugno 2023.

Da qualche ora, infatti, collegandosi ai portali si visualizza il messaggio seguente:

"il servizio Libero Mail è temporaneamente non disponibile. Stiamo lavorando per ripristinarlo nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio e ti invitiamo a riprovare più tardi. Lo staff di Libero"

"il servizio Virgilio Mail è temporaneamente non disponibile. Stiamo lavorando per ripristinarlo nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio e ti invitiamo a riprovare più tardi. Lo staff di Virgilio".

Le ragioni di questo nuovo disservizio almeno nel momento in cui stiamo scrivendo non sono note, ma come sempre in casi come questi sono cresciute le polemiche da parte degli utenti che sui social non hanno esitato a manifestare il loro dissenso per quanto sta avvenendo per il secondo giorno consecutivo.

Libero e Virgilio Mail, dopo qualche ora di manutenzione ieri erano tornate regolarmente a funzionare, ma da qualche ora oggi è nuovamente impossibile controllare la posta elettronica. Molti specificano come il disservizio stia capitando in orari diurni e nel bel mezzo della giornata lavorativa.