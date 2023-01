Libero e Virgilio ancora down oggi 26 Gennaio: si muovono le associazioni dei consumatori

Nella giornata di ieri ItaliaOnline ha comunicato che il ripristino di Virgilio e Libero Mail è previsto in 24/48 ore ed in una nota ufficiale ha anche spiegato le ragioni che si celano dietro questi malfunzionamenti che ormai durano da domenica scorsa.

Le associazioni dei consumatori però non ci stanno ed hanno annunciato di aver inviato diffide e richieste di risarcimento danni per i danni arrecati agli utenti.

Con un comunicato pubblicato sul sito di Altroconsumo, l’associazione ha annunciato di aver “inviato una diffida al provider Italiaonline per chiedere un ristoro economico per i disagi patiti dagli utenti” e spiega che gli utenti possono inviare un reclamo attraverso un form ad hoc presente nella stessa pagina.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il comunicato del Codacons di qualche giorno fa, che si è detto pronto ad una “class action per il black out dei servizi di posta elettronica Libero e Virgilio” che starebbe interessando 9 milioni di utenti. “Per tale motivo abbiamo deciso di inviare una formale diffida alla società Italia Online che gestisce i due servizi, chiedendo non solo di riattivare immediatamente la posta elettronica e risolvere i problemi tecnici, ma anche di disporre indennizzi diretti in favore di tutti gli utenti coinvolti nel disservizio. Qualora l’azienda dovesse negare i diritti dei consumatori, siamo pronti ad avviare una class action a tutela dei 9 milioni di italiani danneggiati dal black out di Libero e Virgilio” si legge nella nota, che poi ieri è stata seguita dal comunicato di ItaliaOnline che ha promesso un ripristino entro 24/48 ore, quindi teoricamente entro domani 27 Gennaio 2023 la situazione dovrebbe tornare alla normalità.