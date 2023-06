Libero e Virgilio Mail ancora down oggi 16 Giugno: 'instabilità all'infrastruttura email'

Ancora problemi per Libero e Virgilio Mail, dopo il ripristino dei servizi dello scorso 14 Giugno 2023 a seguito della manutenzione programmata per i servizi.

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, dalla giornata di ieri ItaliaOnline ha annunciato di essere stata costretta a sospendere il servizio e con un comunicato pubblicato sulle homepage delle due caselle di posta elettronica ha spiegato che i tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

Nel comunicato, ItaliaOnline spiega che “nella notte tra il 13 e il 14 giugno si è svolto un intervento programmato di manutenzione evolutiva di Libero Mail, riguardante le caselle di posta e i servizi ad esse collegati. L’intervento ha richiesto più tempo del previsto e il servizio è stato gradualmente riattivato in tarda mattinata, mentre nel primo pomeriggio tutti gli utenti hanno potuto tornare ad accedere alle proprie caselle di posta nelle loro piene funzionalità”.

Tuttavia, alcune “instabilità all’infrastruttura email” hanno costretto alla sospensione temporanea del servizio sulla cui riattivazione però al momento si sa poco. Sui social gli utenti si chiedono se, al ritorno online, sarà possibile recuperare le mail ricevute in queste due giorni, ma da parte dei gestori non sono arrivate ancora comunicazioni in merito.

Nella mente ci sono ancora i problemi di Libero e Virgilio Mail di inizio 2023, che sono perdurati per diversi giorni prima del ripristino.