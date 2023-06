Libero e Virgilio Mail non funzionano il 14 Giugno: 'manutenzione evolutiva'

Dopo i massicci problemi che hanno interessato Libero e Virgilio Mail ad inizio anno, in molti hanno immediatamente storto il naso quando qualche ora fa si sono collegati alle caselle di posta elettronica per controllare la mail.

Sia su Libero che su Virgilio è infatti presente il messaggio che “stiamo effettuando un intervento di manutenzione evolutiva di Libero Mail.

Ci scusiamo per il momentaneo disagio e ti invitiamo a riprovare più tardi”.

Nonostante ciò però sulle pagine Downdetector di Libero e Virgilio le segnalazioni sono in aumento, ed anche sui social gli utenti non nascondono la loro contrarietà.

Da Italiaonline però fanno sapere che si tratta di un intervento di manutenzione programmata, preannunciata ai propri clienti. Il ripristino dei servizi quindi dovrebbe avvenire nel giro di poche ore, ed ovviamente vi aggiorneremo su queste pagine. Almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, però non è stata fornita alcuna stima sull'orario in cui le caselle dovrebbero tornare nuovamente accessibili.



Come sempre potete utilizzare la sezione commenti per segnalarci eventuali dettagli aggiuntivi: provvederemo ad aggiornare la notizia rapidamente.