Libero e Virgilio Mail ancora non funzionano, la società: colpa non nostra, nessun attacco

Continuano i disservizi con Libero e Virgilio Mail, che ormai durano da più di 48 ore tra le proteste degli utenti infuriati che non riescono ad accedere alla posta elettronica. Italiaonline ha voluto scusarsi con i propri clienti e fare chiarezza sull’accaduto.

In una nota giunta in redazione Italiaonline si dice consapevole del disagio procurato e del disservizio per gli utenti che hanno aperto le loro caselle di posta elettronica.

Diego Rizzi, Chief Technology Officer, spiega che i tecnici sono al lavoro da diverse ore per risolvere il problema infrastrutturale inaspettato ed imprevisto, “che non è dipeso da sistemi sviluppati di Italiaonline. Possiamo rassicurare, come già scritto sui nostri portali e touchpoint digitali, che i nostri utenti sono stati in questa situazione di emergenza, e continueranno ad essere sempre, la nostra priorità. L’attuale situazione non è dipendente da attacchi cyber esterni”.

“Come abbiamo avuto modo di comunicare ai nostri utenti in queste ore, in 25 anni di servizio fedele agli italiani, non ci è mai successo di restare off-line per così tanto tempo. Abbiamo letto tutti i messaggi comparsi sui social network e compreso perfettamente i disagi arrecati. Sappiamo che milioni di italiani contano su di noi per comunicare e questo ci sta dando la spinta per lavorare giorno e notte per risolvere il problema il più velocemente possibile. Non possiamo che scusarci e ringraziarvi per la pazienza e la fiducia” continua la nota che promette maggiori informazioni nelle prossime ore.