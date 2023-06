Libero e Virgilio Mail, problemi del 15 Giugno 2023: 'costretti a sospendere il servizio'

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, da questa mattina Libero e Virgilio Mail non funzionano. ItaliaOnline ha provveduto a diffondere un comunicato per fare il punto sulla situazione.

In una nota diffusa sul sito web ufficiale, i gestori osservano come “nella notte tra il 13 e il 14 giugno si è svolto un intervento programmato di manutenzione evolutiva di Libero Mail, riguardante le caselle di posta e i servizi ad esse collegati”, riferendosi alla manutenzione straordinaria di Libero Mail di cui abbiamo parlato.

Tuttavia, “l’intervento ha richiesto più tempo del previsto e il servizio è stato gradualmente riattivato in tarda mattinata, mentre nel primo pomeriggio tutti gli utenti hanno potuto tornare ad accedere alle proprie caselle di posta nelle loro piene funzionalità”, e nelle ultime ore si sarebbero presentate delle “instabilità all’infrastruttura mail” che hanno costretto i gestori a sospendere temporaneamente il servizio.

“I nostri tecnici stanno lavorando 24 ore su 24 per riportare il servizio alla consueta piena funzionalità nel minimo tempo possibile. Terremo aggiornati i nostri utenti in tempo reale attraverso tutti i nostri canali digitali” conclude la nota.