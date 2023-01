Libero e Virgilio Mail: 'prosegue il graduale ripristino', gli ultimi aggiornamenti

Nella giornata di ieri sono continuati i problemi con Libero e Virgilio Mail, e sebbene alcuni siano riusciti ad accedere alla casella di posta elettronica, per la maggior parte degli utenti i disservizi continuano. ItaliaOnline ha fornito un ultimo aggiornato e messo a disposizione delle pagine d’aiuto.

Con un comunicato pubblicato nella serata di ieri sul proprio sito, Libero ha offerto gli ultimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione ed ha annunciato che l’attività di bug fix del sistema operativo che ha generato il disservizio è stata completata dal vendor.

“Questo significa, per i nostri utenti, che prosegue il progressivo ritorno al normale funzionamento delle caselle mail di Libero e Virgilio. Una parte della nostra utenza ha potuto rientrare nella disponibilità della propria posta elettronica, mentre la restante parte potrà progressivamente accedere e utilizzare i servizi delle caselle di posta nelle prossime ore” continua il comunicato che spiega come sia fisiologico un rallentamento delle riaperture a causa del traffico accumulato negli scorsi giorni.

Nel frattempo, sono state messe a disposizione delle pagine d’aiuto con tutte le FAQ, dove viene evidenziato ancora una volta che “non c’è stato alcun attacco hacker e i dati non sono stati violati. La nostra priorità sono i nostri utenti, le caselle di posta e l’integrità dei dati in esse contenuti. Abbiamo lavorato per tutelare tutti i dati dei nostri utenti ed escludiamo la perdita di dati”.

Le pagine d’aggiornamento sono disponibili attraverso i seguenti indirizzi:

FAQ Libero Mail: qui

FAQ Virgilio Mail: qui

Ovviamente, vi terremo aggiornati su queste pagine con gli ultimi aggiornamenti nelle prossime ore.