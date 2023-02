Libero e Virgilio Mail si scusano per i disservizi con spazio extra per sempre

In seguito al ripristino dei servizi Libero e Virgilio Mail, è stato deciso di offrire gratuitamente agli utenti un ampliamento dei servizi. In parole povere, è stato annunciato l'arrivo di spazio extra per sempre per gli indirizzi di posta elettronica.

Per intenderci, nella seconda settimana di febbraio 2023 sono iniziate ad arrivare, agli utenti che dispongono di un indirizzo di posta elettronica Libero o Virgilio Mail, delle comunicazioni relative a questo "regalo", come si può notare anche da alcune segnalazioni su Twitter.

Più precisamente, nel messaggio coinvolto si legge "Ci sono anche buone notizie. La prima è che ci leggi. La seconda è che oltre alle scuse ti regaliamo il 20% di spazio in più sulla tua mail, per sempre. La terza è che l'attivazione dell'omaggio è automatica. Grazie per la pazienza".

Insomma, gli utenti Libero e Virgilio Mail potrebbero voler controllare la propria casella di posta elettronica (ora funzionante), per poter dare un'occhiata alla comunicazione legata al tutto (anche se non è chiaro al momento se sia già arrivata a tutti). In ogni caso, potreste anche voler dare un'occhiata alle FAQ del portale ufficiale di Libero, in quanto in queste ultime si fa ulteriore riferimento alla questione ristori (che come vedete sono già stati avviati). Inoltre, viene ricordato di fare attenzione alle campagne di phishing.