Libero e Virgilio Mail stanno tornando online: 'avviato il ripristino delle caselle'

Come ampiamente preannunciato da ItaliaOnline nella giornata di ieri, quando in una nota aveva promesso una risoluzione dei disservizi in 24/48 ore, è stato avviato il ripristino delle attività e delle caselle online.

Lo comunica la stessa ItaliaOnline in una nota pubblicata sul proprio sito web, dove ha annunciato "con sollievo" che è in corso il progressivo ritorno alla normalità.

I gestori infatti hanno avviato il processo di rimessa online di Libero Mail e Virgilio Mail, che "coinvolge solo una prima parte della customer base". Nelle prossime ore, però, progressivamente tutte le caselle di posta elettronica interessate dai disservizi iniziati domenica torneranno pienamenti attive.

"I tempi sono stati lunghi, lo abbiamo detto, ma l’obiettivo primario è stato quello di tutelare l’integrità dei dati dei nostri utenti" continua la società che evidenzia come "i momenti di #down in una tech company possono accadere, il nostro obiettivo ora è essere un provider di posta ancora migliore di prima per tutti gli italiani".

Libero e Virgilio Mail in queste ore continueranno a comunicare tramite i touchpoint fino alla completa risoluzione.



Come sempre, tramite la sezione commenti della notizia fateci sapere se anche nel vostro caso la situazione sta tornando alla normalità oppure se ancora non riuscite ad accedere alla casella di posta elettronica.