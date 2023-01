Libero e Virgilio, problemi oggi 27 Gennaio: a molti la mail ancora non funziona

Sebbene le prime segnalazioni di questa mattina parlavano di un ripristino quasi totale per Libero e Virgilio, nelle ultime ore sono tornate le segnalazioni di problemi con i due servizi di posta elettronica.

Sia nei commenti alla nostra notizia, che tramite email, ci sono giunte lamentele di utenti che ancora non riescono ad accedere a Libero e Virgilio Mail.

Segnalazioni che sono perfettamente visibili anche sulla pagina DownDetector di Libero e sulla controparte di Virgilio. Dopo il calo di ieri pomeriggio, questa mattina sono tornate a crescere le lamentele degli iscritti ai due servizi di posta elettronica, che non riescono a leggere le mail sebbene ItaliaOnline ieri abbia annunciato il progressivo ritorno online dei portali.

I primi problemi sono iniziati domenica scorsa, e sono stati seguiti da continui comunicati del gestore che ha sottolineato come si sia trattato di un bug con il sistema di storage. In molti avevano anche ipotizzato un possibile attacco hacker, ma almeno nel momento in cui stiamo scrivendo non sono arrivate conferme ufficiali da questo fronte.



Come sempre, potete utilizzare la sezione commenti della notizia per fornirci ulteriori dettagli: provvederemo a fornire ulteriori aggiornamenti non appena emergeranno ulteriori informazioni. Da ItaliaOnline non sono giunte altre comunicazioni in merito e l'ultima è datata 26 Gennaio.