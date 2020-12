Libra, la criptovaluta cambia nome: ora è Diem e si distanzia da Facebook

In seguito alle indiscrezioni di qualche giorno fa, torniamo a parlare di Facebook Libra, la criptovaluta dell'azienda di Mark Zuckerberg. O meglio, del progetto finanziato dal CEO di Facebook e soci. Infatti, nelle ultime ore sono arrivate delle notizie particolarmente "scottanti" sulla criptovaluta.

In particolare, stando anche a quanto riportato da SlashGear e The Verge, adesso il progetto ha cambiato nome in Diem e in molti stanno vedendo questa mossa come un "allontanamento" da Facebook o perlomeno un tentativo di cercare di svincolare la criptovaluta dal nome della società di Mark Zuckerberg. Tra l'altro, tramite il blog ufficiale di Diem, il CEO Stuart Levey ha parlato di "un nuovo nome che dimostra la crescente maturità e indipendenza del progetto". Per completezza d'informazione, dovete sapere che l'app "portafoglio elettronico" Calibra è stata rinominato in Novi.

Insomma, la criptovaluta non si chiama più Libra e, a questo punto, potrebbero essere veritiere le indiscrezioni che qualche giorno fa descrivevano una sorta di "ridimensionamento" del progetto. Stando a quanto riportato da Bloomberg, la criptovaluta dovrebbe chiamarsi Diem Dollar e, secondo il Financial Times, avere un cambio 1:1 con il dollaro. Il lancio potrebbe avvenire in modo limitato a inizio 2021, per poi vedere in futuro la creazione di altre criptovalute "locali".

In ogni caso, la notizia, che sta chiaramente facendo il giro del mondo, sembra essere stata presa da molti come una sorta di "dietrofront" rispetto alle ambizioni iniziali del progetto, che miravano a "reinventare il denaro". Staremo a vedere.