Libra, la criptovaluta voluta da Facebook fa paura alla politica

L'annuncio di Libra, la criptovaluta voluta da Facebook e lanciata assieme ad un consorzio di altre 28 organizzazioni, è stato accompagnato da dure reazioni bipartisan dei politici di tutto il mondo. Esponenti di sinistra e di centrodestra chiedono di limitarne la diffusione.

Maxine Waters, a capo della Commissione finanze del Congresso americano, ha detto che Facebook dovrebbe congelare il lancio e lo sviluppo di Libra finché il Congresso e i regolatori non decideranno come inquadrare giuridicamente la valuta. Inoltre vuole che i dirigenti dell'azienda testimonino davanti ai parlamentari.

"Facebook sta continuando la sua espansione priva di controlli, e aumentando la sua influenza sulla vita degli utenti", ha detto la politica afroamericana.

Dello stesso parere anche il repubblicano Patrick McHenry, anche lui vuole che i dirigenti di Facebook rispondano alle domande dei politici.

Il democratico Sherrod Brown, invece, dice che Facebook ormai è troppo grande e potente, e non si può consentire che lanci una nuova criptovaluta dalla Svizzera (la Libra Association ha sede a Ginevra) senza alcuna forma di supervisione.

Reazioni anche dalla Francia, dove il Ministro delle finanze Bruno Le Maire sostiene che con la nuova criptovaluta Facebook collezionerà milioni su milioni di dati, e che c'è bisogno di nuove regole. In realtà si tratta di una convinzione almeno in parte imprecisa: Facebook non gestirà direttamente i dati prodotti dagli utenti che adotteranno Libra, che comunque sarà controllata da un board che vede coinvolte 29 realtà, tra aziende, istituti di credito e non-profit.