Libra non inquinerà quanto i bitcoin, perché non è decentralizzata

Una delle critiche più severe mosse contro i bitcoin poggia sull'immenso consumo di energia elettrica necessario al funzionamento della Blockchain alla base della valuta. Lecitamente, molte persone si stanno chiedendo se lo stesso problema si presenterà anche con Libra, la criptovaluta lanciata da Facebook assieme ad una ventina di altre realtà.

Ovviamente, non conosciamo ancora l'impatto che avrà Libra sull'ambiente. La criptovaluta sarà lanciata durante la prima metà del 2020, e le incognite sono ancora tante. Tuttavia Libra funzionerà in maniera estremamente diversa dai bitcoin e dalle altre criptovalute.

I bitcoin si basano su una blockchain permission-less, aperta a tutti: teoricamente ogni utente può mettere a disposizione il suo hardware per risolvere i complessi problemi matematici necessari per validare ogni transazione e creare nuove unità di Bitcoin, ed è questa scelta di decentralizzazione totale a fornire al bitcoin la sua caratteristica di essere a prova di censura. L'altra faccia della medaglia, è che via, via che si va avanti, il potere computazionale necessario per far operare la blockchain diventa sempre più alto, così come il consumo energetico impiegato.

Libra sceglie un approccio completamente diverso: la blockchain utilizzata è permissioned, sono solamente le istituzioni membre della Libra Association (oggi 28, in attesa di diventare circa un centinaio in futuro) a partecipare. Il risultato è quello di una valuta centralizzata, che può quindi fare a meno dei complessi protocolli di sicurezza tradizionali.

Ulrich Gallersorfer, l'autore del paper che accusava i bitcoin di inquinare più della Giordania, ha spiegato che Libra è destinata ad essere molto più efficiente di quanto i bitcoin potranno mai essere.

Se vogliamo, la blockchain di Libra funzionerà praticamente come un normale database. L'inquinamento è paragonabile a quello di un normale data center di grosse proporzioni. Qualcosa che consuma molto, ma allo stesso tempo infinitamente meno del mining di Bitcoin.