Libra deve ancora uscire, in compenso è già pieno di truffe

La valuta digitale voluta da Facebook non è ancora uscita ufficialmente, in compenso esistono già diversi truffatori che propongono guadagni illimitati grazie a cloni di Libra. Lo rivela un'inchiesta del Washington Post. Pagine e inserzioni, (paradossalmente) sia su Facebook che su Instagram, di aziende che si spacciano per exchange ufficiali.

Ovviamente non è vero nulla, Libra verrà inaugurata (almeno in teoria, visto che non la vuole nessun politico) solamente nel 2020. E questi siti con Facebook non hanno alcun legame.

Complici le storie di guadagni illimitati, e di (pochi) speculatori e geek che grazie a bitcoin&co sono diventati milionari, i truffatori hanno trovato fin da subito terreno fertile nel mercato delle criptovalute. Proprio in queste ore Il Sole 24 Ore ha pubblicato la testimonianza di un pentito che faceva parte di una vera e propria setta di truffatori e truffati: promettevano guadagni stellari vendendo con una tecnica piramidale pacchetti di criptovalute non ancora sul mercato (e in realtà inesistenti).

Ma tornando a Libra, è evidente che l'incapacità di Facebook di fare pulizia nel suo stesso ecosistema non sia un ottimo segnale. "C'è una profonda ironia nel fatto che Facebook stia venendo utilizzata come la piattaforma che potrebbe scalfire la fiducia nella valuta che la stessa Facebook sta cercando di rendere credibile", ha detto non a caso al Washington Post Eswar Prasad, un economista della Cornell.

I siti in questione hanno domini che non lasciano molto all'immaginazione, uno di questi ad esempio era BuyLibraCoins.com. Che l'azienda non abbia anticipato gli scammer, blindando indirizzi internet con combinazioni di parole così ovvie, ci lascia basiti.

Inoltre, almeno in teoria, Facebook non permette nemmeno la possibilità di pubblicare inserzioni sulle cirptovalute all'interno dei suoi social. Questo proprio perché la piattaforma aveva già avuto problemi di questo tipo in passato.

Immagine in apertura via The Verge.