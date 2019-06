Libra fa volare i Bitcoin: il valore supera i 13.000 Dollari

La presentazione di Libra, la nuova criptovaluta che Facebook intende lanciare sul mercato nel corso del 2020, sta facendo letteralmente volare il Bitcoin. La moneta virtuale più importante e popolare del mercato infatti nella giornata di ieri ha raggiunto il valore più alto degli ultimi diciotto mesi.

Durante la giornata di contrattazioni infatti il valore del Bitcoin ha toccato il picco di 13.662,02 Dollari sul listino di Bitstamp, il livello più alto da gennaio 2018. Dall'inizio dell'anno il prezzo di scambio della criptovaluta è aumentato di oltre il 260%, ma nonostante ciò rimane ben al di sotto del record raggiunto nel Dicembre 2017 quando era arrivato quasi a 20.000 Dollari.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, il Bitcoin viene scambiato a 11.729,04 Dollari, in calo del 6,51% rispetto alla giornata di ieri. Complessivamente però tutto il mercato registra forti perdite: Ethereum è in calo del 7,76% a 306,74 Dollari, XRP lascia sul terreno l'11,31% ed è a 0,421685 Dollari ed EOS perde il 13,94% e viene scambiato a 6,25 Dollari.

Al netto di quanto sta succedendo oggi, il settore delle criptovalute ha riguadagnato interesse grazie a Libra, nonostante lo scetticismo di analisti ed economisti che hanno espresso qualche perplessità sul ruolo che potrebbe avere Facebook.

Alcuni trader, spinti dall'entusiasmo, hanno rivelato che l'obiettivo è portare il valore del Bitcoin oltre i 100.000 Dollari.