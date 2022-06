I libri anatomici pop-up, nel XVI secolo, portavano l'anatomia fuori dalle università

Pensiamo alla lettura come un'attività principalmente mentale. Anche il pubblico medievale e della prima età moderna vedeva la lettura come un'attività fisica. Non hanno solo voltato le pagine dei loro manoscritti.

Scrivevano a margine, sottolineavano e annotavano, usavano spazi vuoti per ricette e pratiche di scrittura a mano, baciavano immagini religiose e copiavano citazioni. I testi scientifici pop-up evocano un periodo in cui leggere significava sempre impegno fisico e ci ricordano che la lettura era – ed è tuttora – un'esperienza fisica e interattiva.

La prima illustrazione di un corpo con lembi sollevabili fu stampata in Germania nel 1538 dallo stampatore e incisore Heinrich Vogtherr. Un successo immediato, le anatomie pop-up furono presto pubblicate in Francia, Italia, Paesi Bassi e Inghilterra; solo tra il 1538 e il 1540 furono pubblicate in Europa almeno 15 diverse edizioni.

La maggior parte consisteva in singoli fogli - noti come stampe fuggitive - che potevano essere rilegati in libri o appuntati al muro. Le figure in queste stampe sembrano tutte molto simili; siedono in posizione verticale, gli occhi spalancati come se fossero vivi, ma un lettore curioso può staccare la pelle per rivelare gli strati dei polmoni e del fegato, del cuore e delle viscere, fino alla cavità toracica, alla colonna vertebrale e dei muscoli. Di solito erano accompagnati da materiali extra, scritti in volgare piuttosto che in latino.

Questi testi possono essere considerati riassunti approssimativi di manuali anatomici universitari, ma erano anche elaborati, anche se rozzi, manufatti tipografici progettati per un pubblico popolare. In modo più evidente, le immagini dominano il testo, che riassumono e semplificano. Attraverso questi surrogati cartacei un non specialista potrebbe, per la prima volta, addentrarsi negli angoli più remoti del corpo umano.

Nel 1538 Andrea Vesalius pubblicò le Tabulae, che erano un insieme di sei grandi fogli destinati a fungere da supporto alla memoria per gli studenti di medicina. Prima di questo, i manuali universitari avevano generalmente poche illustrazioni, se non nessuna. Le Tabulae, tuttavia, non sostituiva in alcun modo l'osservazione diretta della pratica anatomica e le figure che ne accompagnavano il testo non permettevano a nessuno di acquisire una reale conoscenza delle parti del corpo.

Sebbene Vesalio riconoscesse che le illustrazioni non potevano sostituire l'esperienza reale di sezionare i corpi, le immagini hanno comunque fornito agli utenti un ottimo resoconto "testimone oculare" della dissezione di un corpo umano. La maggior parte dei testi anatomici, tuttavia, aveva poche, se non nessuna, illustrazioni e la scrittura era molto avanzata e destinata a un pubblico specializzato. Al contrario, le stampe pop-up sperimentate da Vogtherr erano attraenti e sorprendenti e fornivano un sostituto più accessibile ai diagrammi completi e complessi di Vesalio.

I primi due fogli anatomici fuggitivi furono stampati in Germania nel 1538: uno da Vogtherr e uno dall'editore Jobst de Negker. La terminologia elementare, la semplicità delle metafore (lo stomaco descritto come un porto, per esempio) e il notevole spazio dedicato alle illustrazioni, oltre allo stesso foglio fuggitivo, suggeriscono che queste stampe fossero destinate a un pubblico non specializzato.

Le figure sia dell'uomo che della donna si basano su un disegno, con solo la testa e le alette di carta raffiguranti il ​​torace e gli organi genitali che sono diversi. Ogni organo è contrassegnato in latino, con la sua traduzione in volgare aggiunta nella cornice che circonda il foglio fuggitivo. Ci sono alcune rudimentali annotazioni anatomo-fisiologiche, che un critico suggerisce potrebbero essere attribuite allo stesso Vogtherr.

