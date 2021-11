Quanti libri esistono al mondo? Il loro numero è incredibile ma incerto

Nonostante il mondo dell'internet e del digitale sia radicato in ognuno di noi e stia prendendo sempre più piede, c'è una cosa che non passerà mai di moda: il possedere un bel libro cartaceo da sfogliare e da portare ovunque. Da secoli contengono tutto lo scibile degli uomini, ma quanti libri ci sono? É possibile quantificarli?

Intanto, sappiate che Google - con il progetto Google Libri - sta cercando di digitalizzare tutti i libri esistenti al fine di creare una libreria digitale disponibile a tutti. Eliminando duplicati creati da diversi editori, versioni aggiornate, riviste e molto altro, attualmente il progetto ha caricato la bellezza di ben 129.864.880 libri in totale fino al 2010. Nel 2019, secondo i dati disponibili, sono stati caricati altri 40 milioni di libri, con un totale di quasi 170.000.000 di libri (a proposito, ecco i libri vietati per motivi assurdi).

Il 10 dicembre 2012 sono cominciate le scansioni dei libri della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e di quella di Roma. C'è tuttavia un problema rilevante: Google non può far affidamento soltanto all'International Standard Book Numbers (ISBN), ovvero gli identificatori universali per tutti i libri nel mercato commerciale. Gli ISBN esistono solo dalla metà degli anni '60 e devono ancora essere ampiamente adottati nelle regioni non occidentali del mondo.

Sebbene gli ISBN siano consigliati per tutti i titoli, non sono richiesti per le opere autopubblicate presenti nella maggior parte dei mercati di e-book e non esiste un sistema affidabile per tenerne traccia. Quasi mezzo milione di libri sono stati auto-pubblicati nel 2013, e con questo in mente avere una stima totale di quanti libri esistono al mondo è difficile.

Tuttavia, una cosa sembra essere certa: i libri più importanti della storia dell'uomo sono stati sicuramente scansionati. Visto l'argomento, non potevamo non consigliarvi i migliori libri scientifici da leggere almeno una volta nella vita.