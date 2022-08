Questi libri si potranno leggere solo nel 2114: ecco la 'Biblioteca del Futuro'

Avete mai sentito parlare della Biblioteca del Futuro? Si tratta di un particolare progetto ideato nel 2014 con scopi ben specifici e decisamente lungimiranti.

Forse non sarà come la grande biblioteca di Alessandria d'Egitto, ma la biblioteca del futuro, conosciuta anche come "Future Library" è stata ideata nel 2014 dall'artista scozzese Paterson, e si tratta di un vero e proprio progetto atto a sviluppare e promuovere la cultura. Ogni anno infatti, prevede di raccogliere e custodire un manoscritto inedito di un autore/autrice internazionale che potranno essere letti solo nel 2114.

In poche parole, ogni anno, viene individuata una persona affinché scriva una storia della quale si conoscerà solo ed esclusivamente il titolo ma non il contenuto. Il manoscritto verrà poi custodito in uno specifico cassetto di vetro, all'interno della cosiddetta sala del silenzio, fino al 2214.

In questa data, tutti i cento manoscritti, realizzati ogni anno nel corso del tempo, verranno pubblicati contemporaneamente. Patterson aveva pensato proprio a tutto, tanto è vero che verrà prelevato del legno da un'area della foresta di Nordmarka nella quale Paterson fece piantare in precedenza mille abeti rossi.

Questi, fra più o meno novant'anni saranno per l'appunto utilizzati per il ricavo della carta sulla quale stampare i cento manoscritti. Si tratta oramai di un progetto già avviato, con la prima autrice, Margaret Atwood, ad aver scritto un racconto apposito per la biblioteca del futuro già nel 2014, seguita nel corso degli anni da altri importanti autori.

L'obiettivo di Paterson è quello di far sì che la biblioteca possa far riflettere mediante lo scorrere del tempo, sul ruolo dell'umanità, cercando di avere una prospettiva più lungimirante sul futuro superando le tante distrazioni quotidiane.

