Il tuo libro preferito deve molto al primo romanzo inglese per giovani

L’espressione anglofona “Goody Two-Shoes” (associabile al nostro “santarellino”) indica una persona ipocrita e moralista... Tuttavia, questo nomignolo deve la sua nascita a Goody Two-Shoes, cioè la protagonista del primo romanzo per bambini in inglese, pubblicato nel 1765.

Il libro, intitolato The History of Little Goody Two-Shoes, narra i fatti concernenti la vita di Margery Meanwell, una povera bambina che, indovinate un po’, indossa solo uno scarpino. Quando il suo destino cambia e le sue condizioni migliorano, riceve un paio di scarpe nuove che, per la gioia, le vale il soprannome di poc’anzi citato.

Il romanzo fu una vera e propria opera rivoluzionaria, capace di infrangere le barriere sociali e letterarie dell’epoca. La piccola Margery è in grando di imparare a leggere da sola, di sventare una rapina, di fondare una scuola, guadagnarsi da vivere autonomamente, di difendere i diritti degli animali e fuggire dalle accuse di stregoneria. Insomma, Margery era tutto ciò che la società britannica del XVIII e XIX secolo non concepiva.

Ci volle davvero poco perché Goody Two-Shoes divenne un’eroina ammirata da lettori giovanili e adulti. La sua storia definì i cardini del romanzo per giovani, volto ad insegnare loro i valori fondamentali della generosità e la virtù dell’educazione.

Ancora oggi, le produzioni inglese più famose rispettano i capisaldi segnati dall’opera prodotta da John Newbery; pensate che Jane Austen conservò fino alla morte la sua copia d’infanzia del testo. Non si sa molto sul suo reale creatore, ma gli esperti hanno attribuito dei meriti allo scrittore anglo-irlandese Oliver Goldsmith, ma il nome dell’autore non è mai stato confermato.

Insomma, fareste bene a non confondere l’eroina Goody Two-Shoes con lo scherno anglofono! Margery era un esempio che non c’entrava niente con l’ipocrisia e la malizia.