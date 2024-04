Un libro è tornato in questa biblioteca con due secoli di ritardo

Tra le pagine dimenticate e le copertine impolverate, giacciono racconti di libri bibliotecari che hanno compiuto viaggi nel tempo, rimanendo assenti dai loro scaffali per periodi che vanno oltre l'immaginazione. La più straordinaria di queste storie vede protagonista un volume di storia restituito solo nel 1956... ma è stato preso nel 1667.

Prestato dalla Sidney Sussex College di Cambridge, venne restituito da John Plumb, professore e biografo in erba del Colonnello Robert Walpole. Questo libro, assente per ben 287 anni, detiene il primato per il ritardo più lungo nella storia delle biblioteche.

Al di là dell'oceano, nella sonnolenta Napa Valley in California, un'altra cronaca ha recentemente riemerso dal passato. Un esemplare di "A History of the United States" di Benson Lossing, pubblicato nel 1881 e preso in prestito nel 1927 dalla biblioteca pubblica di St. Helena, è stato ritrovato e restituito quasi un secolo dopo la sua originaria scadenza, il 21 febbraio di quell'anno (mentre in Svezia i libri vengono restituiti soltanto).

Jim Perry, che ha riscoperto il volume tra i libri della defunta moglie, si è ritrovato proprietario di un pezzo di storia locale, dato che il libro era probabilmente uno dei 540 volumi disponibili presso la Free Public Library, predecessore della biblioteca di St. Helena. Fortunatamente per Perry, e per tutti coloro che nel tempo hanno dimenticato nei propri angoli polverosi volumi prestati, la biblioteca ha abolito le multe per la restituzione in ritardo nel 2019.

Il libro di Lossing ora occupa un posto d'onore in una teca all'ingresso della biblioteca, testimoniando il lungo viaggio compiuto attraverso le mani di generazioni. A tal proposito: sapete che questi libri potranno essere letti solo nel 2114?

