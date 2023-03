I licenziamenti di Amazon colpiscono DPReview: chiude lo storico sito di fotografia

DPReview, uno dei siti web più importanti ed autorevoli per gli appassionati di fotografia, chiuderà i battenti il 10 Aprile 2023 ed i suoi contenuti saranno eliminati. La decisione è stata annunciata direttamente dalla testata con un post pubblicato sul proprio sito web.

Il sito web evidentemente è stato vittima del nuovo round di licenziamenti deciso da Amazon, che l’aveva acquistato il 14 Maggio 2007 dopo quasi nove anni dall’apertura.

Digital Photography Review (o DPRview) è stato un punto di riferimento per i fotografi ed appassionati di fotografia di tutto il mondo, grazie a recensioni ultra autorevoli e dettagliate su fotocamere, obiettivi ed apparecchiature. Inizialmente la sede era a Londra, ma a seguito dell’acquisto da parte del colosso degli e-commerce la redazione si era trasferita a Seattle, dove ha continuato ad operare in modo indipendente.

Dopo la chiusura, la testata manterrà un piccolo numero di membri dello staff che avranno il compito di accompagnare il sito verso la sua chiusura, con conseguente eliminazione di 24 anni di contenuti.

“Dopo quasi 25 anni di attività, DPReview chiude i battenti. Questa difficile decisione rientra nella revisione annuale del piano operativo che la nostra società madre ha condiviso ad inizio 2023” scrive Scott Everett su DPReview. “Il sito rimarrà attivo fino al 10 aprile e il team editoriale sta ancora lavorando alle recensioni e non vede l’ora di fornire alcuni dei nostri migliori contenuti di sempre. Tutti i membri del nostro staff erano lettori e fan di DPReview prima di lavorare con noi e siamo grati per le community che si sono formate attorno al sito. Grazie per il vostro supporto nel corso degli anni e speriamo che vi unirete a noi nelle prossime settimane per celebrare la fine di questo viaggio”.

Il sito dopo il 10 Aprile 2023 resterà in modalità sola lettura per un periodo di tempo limitato. Fino al 6 Aprile gli utenti potranno richiedere il download di tutte le foto e contenuti caricati