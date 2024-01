Licenziamenti in arrivo anche per Humane: l'AI Pin è un flop preannunciato?

Le vendite di Humane AI Pin stanno per iniziare: i primi preordini, infatti, saranno evasi già nel primo trimestre del 2024. Ciò, però, non significa che l'azienda produttrice dell'innovativo dispositivo IA se la passi bene. Al contrario, Humane ha dato inizio ad alcuni licenziamenti in vista di un 2024 "a budget ridotto".

La notizia arriva da The Verge, che spiega che, alla fine del 2023, i vertici della startup hanno spiegato ai propri dipendenti che il budget complessivo di Humane per il 2024 sarebbe stato ridotto rispetto a quello dell'anno precedente, e che ciò porterà al licenziamento del 4% circa della forza-lavoro della compagnia. Stiamo parlando di una decina di persone o poco più: pochi in numeri assoluti, ma si tratta comunque di un colpo importante per un'azienda di piccole dimensioni, almeno a confronto con le altre Big Tech.

In un post su LinkedIn, la CEO e co-fondatrice di Humane Bethany Bongiorno ha fatto riferimento ai tagli parlando di una "più ampia revisione della nostra struttura organizzativa, che verrà portata avanti man mano che Humane entrerà in una nuova fase di crescita". In altre parole, ora che Humane AI Pin è pronto per il mercato, l'azienda avrebbe deciso di licenziare quella parte di forza-lavoro non più necessaria (come gli ingegneri hardware o chi si è occupato dello sviluppo del software di partenza del prodotto).

In aggiunta, anche il CTO di Humane, Patrick Gates, è stato "rimosso" dal suo ruolo nell'azienda, limitandosi al ruolo di consulente, mentre nuovi direttori della divisione hardware sono stati scelti dal board della compagnia. Bongiorno, comunque, ha anche detto a The Verge che "i tagli non sono stati comunicati come degli esuberi di personale", lasciando dunque intendere che i dieci dipendenti non saranno effettivamente licenziati, ma verranno riassorbiti in Humane con altre mansioni. Altre voci dalla startup, però, affermano il contrario, parlando di veri e propri licenziamenti.

Il taglio di forza-lavoro di Humane, comunque, rappresenta anche una pesante ipoteca sul futuro di AI Pin. I critici di Humane AI Pin sono già tanti e mettono in dubbio l'effettivo funzionamento di una tecnologia simile: con un numero di sviluppatori ridotto attorno a quest'ultima, le possibilità che qualcosa vada storto (o che, più semplicemente, il prodotto sia arrivato troppo presto per generare delle buone vendite) si alzano.