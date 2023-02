Altri licenziamenti in arrivo per Meta? L'indiscrezione fa tremare i dirigenti

A metà febbraio, una fonte autorevole come il Financial Times aveva spiegato che Meta avrebbe ripreso a licenziare impiegati nei prossimi giorni, per via della continuazione della crisi del settore tecnologico. Oggi, anche il Washington Post ha confermato che nuovi tagli del personale di Facebook e Instagram sarebbero dietro l'angolo.

L'obiettivo del nuovo round di licenziamenti dovrebbe essere quello di ridurre l'organico dirigenziale di Meta, considerato sovraccarico e troppo oneroso in termini salariali: per questo, i "piani alti" della compagnia vorrebbero rivedere e snellire l'organizzazione dell'azienda e la sua gerarchia, riducendo di qualche migliaio di posizioni la propria forza-lavoro.

A novembre, Meta aveva licenziato 11.000 dipendenti in un solo giorno, in quello che è stato il più grande round di licenziamenti dell'azienda nella sua storia. Improbabile che questo (per ora solo presunto) "secondo round" colpisca così in profondità, perché dovrebbe riguardare solo i settori delle risorse umane, della consulenza legale, della gestione finanziaria e dei top executive: intoccati, invece, dovrebbero essere i progetti attivi e in fase di sviluppo.

Stando a quanto riporta il Washington Post citando una fonte interna dell'azienda, Meta vorrebbe "spingere in basso", verso ruoli meno costosi e non-apicali, diversi suoi dirigenti. Altri, invece, potrebbero trovarsi a gestire un numero maggiore di team e di progetti a causa di un ampliamento delle loro responsabilità. Alcuni, infine, verrebbero semplicemente licenziati.

In futuro, riporta sempre il WP, Meta potrebbe licenziare altro personale, questa volta con dei tagli più "tradizionali", che dovrebbero cioè riguardare la forza-lavoro non-manageriale, gli ingegneri e gli sviluppatori. In particolare, l'azienda starebbe cercando di capire quali progetti meritino di continuare ad esistere e quali no, ma pare il processo sarà ancora lungo: prima che questo ulteriore round di tagli diventi effettivo, infatti, potrebbero volerci mesi.