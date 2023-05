Niente licenziamenti di massa per Apple: parola del CEO Tim Cook

Poco dopo la conference call in cui Tim Cook ha parlato dell’IA, il numero uno di Apple si è concesso ai microfoni di CNBC per parlare della situazione della sua compagnia.

La trimestrale Apple relativa al Q2 2023 è stata migliore delle aspettative, ma non mancano le ombre. La situazione macroeconomica a livello mondiale infatti non è delle migliori e l’inflazione continua ad essere molto alta, come dimostrato anche dalla decisione della FED e BCE di aumentare i tassi d’interesse sul denaro.

A differenza di quanto fatto da altre aziende della Silicon Valley, però, Apple non intende mettere in campo alcun piano di licenziamenti di massa. “Lo vedo come l’ultima spiaggia e, quindi, i licenziamenti di massa non sono qualcosa di cui stiamo parlando in questo momento” ha affermato l’amministratore delegato della compagnia americana.

Secondo alcune indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane, Apple avrebbe tagliato alcuni posti negli Apple Store, ma non si tratta di licenziamenti diretti da parte della Mela bensì di personale occupato nelle catene d’elettronica che era stato assunto appositamente per il picco delle vendite registrato nel periodo delle festività.

Appare evidente però che, almeno allo stato attuale, la Mela non abbia intenzione di tagliare migliaia di posti come fatto da Google, Amazon ed altre compagnie.