Ancora licenziamenti nel settore tech: PayPal taglia il 7% del personale

Non si placano i licenziamenti nella Silicon Valley a causa della difficile situazione economica. L’ultima società in ordine di tempo ad annunciare i tagli è PayPal, che con un post pubblicato sul proprio blog ha spiegato che licenzierà il 7% del personale.

Il presidente e CEO Dan Schulman nel comunicato ha annunciato il licenziamento di 2000 dipendenti, una decisione presa per affrontare il “contesto macroeconomico difficile” e per contenere le spese. PayPal sta infatti ridimensionando e riducendo i costi, ma il lavoro da fare è ancora tanto e per questo si è reso necessario tagliare il personale.

“I cambiamenti potrebbero essere difficili, in particolare quando riguarda stimati colleghi e amici che se ne vanno”, ha continua il CEO parlando dei licenziamenti. Interessante notare come nell’ultimo trimestre PayPal abbia battuto le aspettative su utili e ricavi, ma il fatto che i tagli siano stati annunciati poco prima dell’annuncio dei risultati trimestrali del Q4 2022, che saranno svelati il 9 Febbraio 2023, lascia intuire che la chiusura dell’anno sia stata tutt’altro che facile. Le azioni della compagnia sono diminuite del 2% dopo l’annuncio dei licenziamenti.

Qualche settimana fa Microsoft ha annunciato licenziamenti per 10mila dipendenti, ma in generale tutte le società della Silicon Valley stanno prendendo decisioni analoghe per contenere i costi.