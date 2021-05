Lidl annuncia il ritorno delle Sneakers: ecco quando saranno nuovamente disponibili

Lo scorso anno abbiamo a lungo parlato dell'assalto alle Sneakers di Lidl, diventate un fenomeno del web e poi riapparse su altri siti a prezzi spropositati. Ebbene, per coloro che non hanno avuto modo di acquistarle, è in arrivo una seconda occasione.

Lidl Italia, tramite un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, ha annunciato che a partire dal prossimo 10 Maggio gli utenti potranno nuovamente acquistare le sneakers. Il post, che può essere visualizzato in calce, è condito dal claim "Ritorni di un certo stile" ed accompagnato dagli hashtag #LidlFanCollection e #LidlSneakers.

Non è stato reso noto nè il prezzo, tanto meno la disponibilità a livello di unità. Lo scorso anno però era disponibili al prezzo ufficiale di 13 Euro, salvo poi spuntare su eBay ed altri siti a 2500 Euro, con una maggiorazione del 1800%.

Le motivazioni di tale successo sono per certi versi inspiegabili, visto che Lidl le ha sempre avute a disposizione nei propri punti vendita e prima dello scorso novembre non erano un fenomeno del web e della moda.

Siamo però sicuri che coloro che non hanno avuto modo di portarle a casa qualche mese fa e che desiderano acquistarle non si faranno sfuggire questa nuova occasione. Nessuna informazione sull'orario di inizio disponibilità, però.