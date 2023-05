LIDL lancia i pannelli solari da balcone: 199 Euro per 100 kWh all'anno

LIDL si lancia nel settore dell’energia solare. La popolare catena di discount infatti ha annunciato il lancio di un kit di pannelli solari da balcone, che saranno disponibili ad un prezzo di 199 Euro e permetteranno agli interessati di coprire i piccoli consumi.

La centrale elettrica da balcone Parkside sarà disponibile a 199 Euro a breve, e sarà in grado di immettere sulla rete fino a 100 kWh all’anno ad un range di potenza di 150W/300W. Le specifiche tecniche complete sono le seguenti:

Campo di tensione nominale: 230 V~ / 50 Hz

Max. potenza (con starter set / con secondo modulo): 150 W / 300 W

Corrente di uscita massima: 1,4 A

Efficienza ponderata CEC: 95%

Efficienza MPPT statico: 99%

Fattore di potenza dell’inverter > 0,98

Connessioni inverter: 2 x 2 compatibili MC4 e 2 x 230V

Temperatura ambiente consentita: da -40 a 85 °C

L’aspetto più interessante del prodotto è rappresentato dal fatto che si tratta di una centrale di facile installazione: all’interno sarà presente uno start kit comprensivo di tutti i componenti necessari per montarlo dove desiderato. Ma non è tutto, perchè LIDL nella scheda tecnica parla anche di una centrale durevole e resistente alle intemperie, grazie al telaio in alluminio che garantirà un elevato grado di protezione.

La natura modulare permetterà di ampliare PARKSIDE con un secondo modulo solare, e gli utenti saranno in grado di monitorare i dati attraverso l’applicazione LIDL Home.