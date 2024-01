Questa è Life2vec, l'IA che può prevedere la data della vostra morte

“Ricordati che devi morire”, diceva il frate a Massimo Troisi nel capolavoro “Non ci resta che piangere” del 1984. Ebbene, se ve lo siete dimenticati c’è una nuova intelligenza artificiale battezzata Life2vec e sviluppata da un team di ricercatori danesi ed americani, che può prevedere la data della vostra morte.

Il funzionamento è spiegato in uno studio pubblicato su Nature firmato da Germans Savcisens, Tina Eliassi-Rad, Lars Kai Hansen, Laust Hvas Mortensen, Lau Lilleholt, Anna Rogers, Ingo Zettler e Sune Lehmann.

Come si legge, Life2vec è un’intelligenza artificiale che non solo è in grado di prevedere la data del decesso, ma ha fatto registrare un alto tasso di precisione nella fascia d’età 30-55 anni che è quella dove tali previsioni sono più difficoltose.

Sune Lehmann spiega che il modello è stato addestrato guardando alle condizioni ed eventi del passato ed utilizzando dei set contenenti dieci anni di informazioni sulla salute ed il lavoro della popolazione danese. I dati utilizzati contengono anche lo stato di salute di sei milioni di cittadini, ovvero le visite mediche con le relative diagnosi, il numero di accessi agli ospedali ed il livello d’urgenza con cui sono stati trattati nei pronto soccorsi.

Le cartelle cliniche sono state invece utilizzate solo per comprendere i fattori di rischio, così come sono stati usati i dati relativi al mercato del lavoro spostano l’aspettativa di vita del popolo. Tutto il lavoro d’addestramento è stato effettuato rispettando le leggi locali ed il GDPR: le informazioni sulla salute delle persone sono infatti state separate dai dati anagrafici per garantire la massima privacy.

Life2vec però almeno in questa fase iniziale non è disponibile al pubblico e non può essere utilizzato in quanto confinato a studi accademici.