La Liga Spagnola multata per il diabolico metodo per scovare IPTV e pirati del calcio

L'Agenzia Spagnola per la Protezione dei Dati ha multato La Liga, il campionato di calcio professionistico più importante della nazione, per 250.000 Euro in quanto utilizzava l'applicazione mobile per spiare i fan ed intercettare coloro che guardavano le partite illegalmente.

Il client, disponibile anche in Italia su iOS ed Android, consente di accedere agli orari delle partite, le statistiche sui giocatori e le squadre ed anche notizie sulla trasmissione dei vari match.

Secondo il quotidiano spagnolo El Pais, La Liga avrebbe dichiarato alle autorità che quando l'applicazione rilevava che gli utenti erano in un bar, iniziava a registrare tracce audio tramite i microfono presenti degli smartphone. L'applicazione a questo punto utilizzava una tecnologia simile a Shazam per capire se il locale aveva la licenza ed abbonamento in regola per trasmettere le partita.

L'applicazione quindi non solo spiava i fan, ma li trasformava in veri e propri ispettori che consentivano alle autorità di effettuare controlli sugli abbonamenti. Il client aveva raggiunto 10 milioni di download, il che rende bene l'idea sulla massiccia sorveglianza messa su.

La Liga, dal suo canto si è difesa affermando che gli utenti avevano la possibilità di impedire all'applicazione di accedere al microfono ed ai dati relativi alla posizione. Inoltre, gli stessi sviluppatori hanno anche affermato che l'applicazione trasformava l'audio in un codice e non veniva memorizzato in alcun server o ascoltato dai dipendenti.

Secondo l'Agenzia per la Protezione dei Dati, La Liga non avrebbe informato correttamente gli utenti, violando la loro privacy e le leggi sulla riservatezza. E' stata inoltre ordinata la chiusura dell'app entro il 30 Giugno.