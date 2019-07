LightSail 2: il team dietro la vela solare sta per annunciare qualcosa di molto importante

Il 25 giugno, la vela solare LightSail 2 è stata lanciata in orbita e, circa una settimana fa, il 24 luglio, l'imbarcazione ha schierato le sue vele con successo, una tappa fondamentale della sua missione per dimostrare la tecnologia.

Proprio ieri, la fondazione no-profit dietro LightSail 2, Planetary Society, ha affermato su Twitter che nella giornata del 31 luglio (quindi oggi) farà un grande annuncio riguardante la vela solare.

Il veicolo spaziale, grande all'incirca quanto un tostapane, non utilizza nessun tipo di carburante, ma solamente la spinta del Sole. I fotoni della nostra stella infatti, esercitano una pressione sulla vela, che produce un'accelerazione.

LightSail 2 sta attualmente andando alla deriva a 720 chilometri sopra la superficie terrestre, e nel prossimo mese si prevede che l'imbarcazione regoli la sua orbita ellittica usando la vela solare.

L'annuncio sarà fatto direttamente da Bill Nye, CEO di The Planetary Society, così come da altri tre scienziati che lavorano per la fondazione, alle 21:00 di oggi (ora italiana).

Non sappiamo di cosa potrebbe trattarsi, ma sicuramente l'attenzione è alta, visto che le vele solari potrebbero essere molto importanti per le missioni spaziali future. Attualmente infatti, c'è un progetto, chiamato Breakthrough Starshot, che vuole raggiungere Alpha Centauri, il sistema stellare più vicino a noi, mediante l'utilizzo di vele solari.