Ligo e Virgo, scoperta record: rilevata la più massiccia sorgente di onde gravitazionali

Grazie agli interferometri Ligo e Virgo, i due più importanti rilevatori di onde gravitazionali qui sulla Terra, di recente è stata scoperta una potentissima unione tra due buchi neri “anomali”, distanti ben sette miliardi di anni luce.

La ricerca condotta mediante i dati raccolti dai due interferometri ha qualcosa di sensazionale: non solo son stati battuti diversi record, ma mostra anche un’ulteriore conferma dell’esistenza degli elusivi buchi neri di classe intermedia, un insieme di mostri cosmici che vanno da poche centinaia fino a milioni di masse solari, della cui esistenza ancora non si è riusciti a dare una spiegazione definitiva.

Il gruppo di ricerca ha rilevato una violentissima unione tra due buchi neri, rispettivamente di 66 e 85 masse solari, distanti circa 7 miliardi di anni luce dalla Terra. In pratica la fusione tra i due mostri cosmici è avvenuta quando il nostro universo aveva la metà dei suoi anni. Questo suggerisce quanto fosse intenso il segnale Gw 190521 (così denominato dai ricercatori) giunto fino a noi, registrato dagli interferometri il 21 maggio 2019, per soli 0.1 secondi. La fusione dei due buchi neri ha dato vita ad un altro divoratore di materia di ben 142 masse solari – un record per quanto riguarda l’osservazione interferometrica di Ligo e Virgo.

Ciò che più ha incuriosito i ricercatori, come si evince dalla doppia pubblicazione di due studi consequenziali – il primo sul Physical Review Letters e il secondo sull’ Astrophysical Journal Letters, è stato il buco nero progenitore di 85 masse solari: secondo quanto affermato dal modelli cosmologici moderni un buco nero di tali proporzioni non può essere nato da un semplice collasso di una stella, né tantomeno possiede le caratteristiche per poter essere considerato un buco nero supermassiccio (esclusivo invece dei centri galattici, dove densità, temperatura e gravità, hanno valori infinitamente più elevati). L’unica possibile spiegazione è quindi farlo rientrare nella categoria dei buchi neri di classe intermedia: il tassello mancante per una comprensione più ampia del ciclo vitale dei buchi neri.

Michela Mapelli, professoressa al Dipartimento di fisica ed astronomia dell’Università di Padova e associata INFN e INAF ha studiato le implicazioni astrofisiche di Gw 190521 e ha affermato: “Questo evento è straordinario: la massa di uno dei due buchi neri che si sono fusi davanti ai nostri occhi è pari a circa 85 volte la massa del Sole. I modelli attuali ci dicono che buchi neri con massa tra le 65 e le 120 masse solari non possono formarsi dal collasso di una stella. Questo nuovo risultato porterà sicuramente a un cambiamento di paradigma nel campo dell’astrofisica dei buchi neri”.

La co-autrice e co-revisore dello studio Alessandra Buonanno, direttrice del Max Planck Institute for Gravitational Physics di Potsdam, in Germania, ha voluto aggiungere: “Nonostante la durata molto breve, siamo stati in grado di associare il segnale a quello atteso per la fusione di buchi neri, come previsto dalla teoria della relatività generale di Einstein, e ci siamo resi conto di aver assistito, per la prima volta, alla nascita di un buco nero di massa intermedia da un buco nero progenitore che molto probabilmente è nato, a sua volta, da una precedente fusione binaria.”

Per adesso gli autori hanno avanzato diverse ipotesi, ma quella più probabile rimane la appena citata fusione a catena di buchi neri intermedi. Ne sapremo certamente di più quando i due interferometri completeranno una terza serie di osservazioni. Non mancheremo di tenervi aggiornati.