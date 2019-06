Ecco il 'Ligre', il felino più grande del mondo. L'incrocio tra una tigre e un leone

Sembra che a contendersi il titolo di "Re della Savana" entri in gioco un nuovo animale: il ligre, un incrocio tra una tigre e un leone che ha dato alla luce il felino più grande della Terra.

Questo particolare incrocio avviene dal frutto di un accoppiamento tra un leone maschio e una tigre femmina (mentre l'incrocio inverso viene chiamato tigone). Alcuni esemplari possono raggiungere i 350 centimetri di lunghezza e un peso di 400 chili.

Per fare un esempio, basti pensare che le specie di tigri più grandi in natura (tigri siberiane e le tigri del Bengala) difficilmente superano i 320 centimetri di lunghezza e i 220/300 chilogrammi.

C'è da dire che questa specie non esiste però in natura, visto che i leoni e le tigri non condividono alcun territorio. La loro esistenza è quindi frutto dell'accoppiamento di animali che sono in cattività.

Esattamente come molti animali ibridi, il ligre e il tigone sono animali sterili, e per questo motivo non sono ancora stati riconosciuti come una specie. Tuttavia, le femmine della ligre sono fertili, e possono accoppiarsi con le tigri, dando vita al tiligre.

Nel video è mostrato un esemplare di ligre che vive al Myrtle Beach Safari in South Carolina, negli Stati Uniti, che ha 5 anni e pesa ben 340 chilogrammi. Pensate che questa specie non ha nulla da invidiare all'estinta tigre dai denti a sciabola che dominava la Terra 42.000 anni fa.