La Ligue 1 vara il calcio low cost: solo 10 Euro al mese per quasi tutte le partite

La Ligue 1 francese ha deciso di puntare sul calcio low cost. Secondo quanto riportato da Palco23, e ripreso dai colleghi di Calcio e Finanza, la federazione inglese starebbe pensando ad una vera e propria mini-rivoluzione per la fruizione delle partite del campionato che ha come protagonisti, tra gli altri, il PSG di Naymar e Mbappè.

L'idea è quella di proporre ai tifosi un pacchetto con costo variabile tra 10 ed 11 Euro al mese per accedere a quasi tutte le partite.

Alla base del ragionamento c'è ovviamente la crisi economica legata alla pandemia in corso, ma anche la mancanza di offerte per i diritti televisivi del campionato, a cui si aggiungono i problemi di Mediapro.

I dirigenti dei club starebbero riflettendo sul da farsi e potrebbero proporre un canale su cui trasmettere l'80% del campionato principale e tutti i match della Ligue 2, che andrebbe ad affiancarsi all'accordo già siglato con Canal+ che però dal suo canto ha già affermato di non essere intenzionato a trasmettere tutte le partite ma solo le migliori, vale a dire due incontri a fine settimana. Il resto quindi (appunto l'80%) potrebbe essere trasmesso direttamente sul canale proprietario della Lega, ma una decisione finale ancora non è stata presa e non è escluso un accordo con beIN Sports.

In Italia, la Ligue 1 sarà trasmessa da Sky, che ha portato a casa anche i diritti della Bundesliga.