Lilium, il primo taxi-volante che ha completato un decollo senza pilota

Lilium ha annunciato trionfalmente di aver condotto con successo il primo test del suo taxi-volante elettrico, un veicolo con un abitacolo ovaloide da cinque posti, e 36 esoreattori che passano da una posizione verticale ad orizzontale dopo il decollo.

Si tratta sicuramente di uno dei VTOL più promettenti, tra quelle di un ormai affollato settore di aziende che puntano tutto su un nuovo modo di spostarsi sulle medie distanze. Un prototipo del Jet elettrico di Lilium è riuscito a volare sospeso nell'aria a pochi metri dal suolo, per poi atterrare nuovamente incolume. Il tutto in modo autonomo, senza alcun pilota a bordo.

Poco? Per nulla, è un grosso passo per l'azienda. Nel 2025 Lilium vuole avviare il suo primo servizio di taxi-volanti, un po' in ritardo rispetto alla tabella di marcia di alcuni concorrenti che mirano a far volare i loro VTOL molto prima, tra cui Uber.

Due paia di ali asimmetriche, con 36 esoreattori che si inclinano di 90 gradi per consentire il decollo verticale del Jet, e quindi un successivo volo orizzontale, come quello degli aerei normali.

A rendere interessante il veicolo è la sua autonomia: raggio di 300Km, non bastano per fare Roma-Milano, per capirci, ma per tratte leggermente più corte sono l'ideale, complice la velocità sostenuto di 300Km/h.