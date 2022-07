LimeWire diventa ufficialmente piattaforma Web3 per artisti: al via vendita NFT

Il ritorno di LimeWire è ufficiale: quello che negli anni Duemila era tra i client P2P più utilizzati al mondo ora ha un futuro legato strettamente agli NFT. Proprio in questa giornata, 7 luglio 2022, LimeWire ha riaperto i battenti come marketplace di NFT per artisti e celebrità.

Il canale Twitter ufficiale, da cui abbiamo ripreso un post in calce alla notizia, sta continuando a ricevere aggiornamenti riguardanti l’esordio nel mondo degli NFT. Sia chiaro sin da queste prime righe: questa iterazione Web3 di LimeWire non è legata al LimeWire ufficiale dato che la nuova società ha acquistato il dominio del sito Web da un ex dipendente, e persino il CEO dell’ex client P2P Mark Gorton ha svelato di non essere a conoscenza dei nuovi piani per il servizio.

Ciononostante, i nuovi gestori hanno riconosciuto l’importanza del nome dedicandosi proprio al mondo della musica: a partire da oggi diverse celebrità, tra cui Travis Barker, Dillon Francis e Aitch, rilasceranno le loro raccolte NFT tramite LimeWire. Lo stesso batterista dei Blink-182 ha dichiarato: “"Sono sempre stato interessato a Web3 e NFT, quindi sono piuttosto entusiasta di pubblicare la mia prima raccolta NFT e di farlo su LimeWire. Spero che la mia collezione NFT ispiri aspiranti artisti e fan che vogliono conoscere il mio viaggio creativo e come faccio musica. LimeWire ha creato una piattaforma che rende contenuti entusiasmanti come questo accessibili a tutti i miei fan, anche a quelli che non hanno familiarità con Web3".

Al contempo, LimeWire ha affermato che da oggi sarà possibile accedere a 10.000 NFT di Soulja Boy. Insomma, sembra proprio che i gestori abbiano pensato a un rilancio maestoso; sarà sufficiente per tornare a riscuotere successo con tale nome? Lo sapremo solamente in futuro.

Lo scorso maggio, invece, è emerso che anche Napster sta per tornare come marketplace NFT.