Ancora limitazioni su Twitter: ora la ricerca è disponibile solo per gli utenti registrati

Nuovo giorno, ed altra novità per Twitter. Come notato da molti, infatti, da oggi il campo di ricerca del social network è disponibile esclusivamente per gli utenti registrati, e coloro che non hanno effettuato il login con un account non hanno la possibilità di cercare tweet ed utenti.

Come si può vedere nello screenshot presente in calce, che abbiamo acquisito collegandoci a Twitter in modalità incognito tramite Chrome, senza login si visualizza solo la scheda Esplora ed un elenco di tweet scelti, mentre il campo di ricerca è sparito e riappare solo dopo aver fatto click su un tweet. Tuttavia, anche in quest’ultimo caso, non viene data la possibilità di effettuare ricerche.

Chiaramente, questa limitazione riguarda esclusivamente Twitter, ma collegandosi a Google inserendo nel campo “site: twitter.com” seguito dalla query di ricerca, sarà possibile filtrare i risultati e limitarli al social network di Elon Musk.

È innegabile però che si tratta di un grattacapo non di poco conto, che limita ulteriormente l’esperienza utente per coloro che non posseggono un account Twitter.

Proprio qualche giorno fa, Twitter ha iniziato la rimozione delle spunte blu legacy, portando a non poca confusione tra gli utenti.