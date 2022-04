Il limite di Satoshi Nakamoto: mancano 2 milioni di Bitcoin da minare

Non è di certo un mistero il fatto che il numero di Bitcoin da minare non sia infinito. Tuttavia, ora gli appassionati di criptovalute stanno tornando a discutere del "limite" scelto da Satoshi Nakamoto, in quanto è stato raggiunto un numero simbolico.

Facciamo un passo indietro per chi non fosse a conoscenza della questione. Il creatore dei Bitcoin, ergo il succitato Satoshi Nakamoto (di cui in realtà non si conosce l'identità), ha deciso in origine di limitare il numero di Bitcoin a 21 milioni (anche se nel corso degli anni è stato evidenziato che potrebbero essere un po' meno: alcune stime degli appassionati lasciano intendere che ci siano circa 20.999.817,31 BTC). In ogni caso, tutto è stato fatto per questioni legate all'inflazione che potrebbe derivare da un'offerta illimitata.

Che cos'è accaduto ora? Ebbene, stando anche a quanto riportato da Gizchina e Bitcoin.com, sono stati minati 19.000.000 di Bitcoin (il "traguardo" è stato superato nella giornata del 1 aprile 2022). In parole povere, mancano 2 milioni di Bitcoin all'appello e oltre il 90% dei Bitcoin è sul mercato. Tuttavia, se pensate che l'ultimo giorno del mining sia vicino, vi sbagliate. Infatti, arrivare "all'ultimo Bitcoin" richiederà parecchio tempo.

Per intenderci, si fa riferimento all'anno 2140 come "data ultima", perlomeno stando alle stime degli esperti. Insomma, ci vorrà ancora un bel po' per arrivare a minare il "Bitcoin finale", ma nel frattempo è stata raggiunta una cifra non di poco conto.