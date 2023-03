Quali sono i limiti di ChatGPT? Un docente prova a fare il punto della situazione

Dopo aver scoperto come impostare ChatGPT in italiano, continua il nostro viaggio tra le feature e i problemi del chatbot di OpenAI. Questa volta, però, ci soffermeremo sui limiti intrinsechi di ChatGPT, legati all'architettura dei moderni computer, che forse non potranno essere superati nemmeno in futuro.

Ovviamente ChatGPT è utilissima per svariate funzioni, dalla scrittura di testi espositivi e argomentativi al riassunto di interi libri. L'IA ha delle capacità "creative" e di organizzazione delle informazioni strabilianti, al punto da essere utilizzata come base per romanzi, articoli di giornale e persino piani social e testi di canzoni. Addirittura, uno YouTuber ha persino creato una campagna di Dungeons and Dragons usando ChatGPT.

Jie Wang, docente di Scienza di Computer all'Università del Massachusetts di Lowell, però, ha provato a spiegare quali sono i limiti di ChatGPT in un articolo di Gizmodo. L'analisi di Wang si basa sul fatto che tutti i PC alla base sono delle Macchine di Turing: l'idea di fondo di una Macchina di Turing è che quest'ultima esegua i calcoli aritmetici come farebbe un essere umano su un foglio di carta, benché con una velocità di gran lunga superiore anche per dei calcoli estremamente complessi. Le istruzioni che una macchina segue sono dette algoritmi: più un computer è potente, più velocemente può eseguire un algoritmo e più volte può ripeterlo in una data quantità di tempo.

Allo stesso tempo, il computing delle Macchine di Turing si basa su risposte di tipo "sì/no". L'analogia che fa Wang è semplice: prendiamo un esame clinico effettuato per una malattia su un paziente: se questo ha esito positivo ("sì"), il paziente soffre della malattia per cui è stato esaminato; se l'esame ha esito negativo ("no"), il paziente non ha la malattia.

Si tratta di una semplificazione, ma di fatto moltissimi problemi possono essere risolti in questo modo, ovvero con una serie di calcoli estremamente complessi che portano a una moltitudine di risposte "sì" o "no", la cui combinazione genera poi a sua volta degli output più complessi, come una frase, un numero, una riga di codice, un'immagine e chi più ne ha più ne metta.

Il nodo della questione, però, è che non tutti i problemi si possono risolvere così. In altre parole, vi sono dei problemi che non possono essere risolti tramite un algoritmo eseguibile da una Macchina di Turing, oppure per la cui soluzione non conosciamo ancora un set di istruzioni matematiche valide. Questi problemi, molti dei quali sono essenzialmente matematici, sono detti Problemi NP-Complete.

Questi ultimi sono essenzialmente incompatibili con il funzionamento delle macchine di Turing, e dunque con quello dei computer moderni, che proprio sulle macchine di Turing sono basati. Questi ultimi, approcciandosi ad un problema NP-Complete, possono fare essenzialmente due cose: approssimare, accettando un errore parziale per avere un risultato grossomodo corretto; oppure cercare una soluzione precisa nella maniera più "stupida" possibile, cioè cercandola nel pool di tutte le soluzioni esistenti, vagliandole una ad una. Ci sono dei casi in cui queste soluzioni "di forza bruta" non sono possibili, però.

In altre parole, due sono le tipologie di problemi che un macchina di Turing non può risolvere: una sono i problemi irrisolvibili dai computer per mancanza di algoritmi o incompatibilità con il loro "modo di pensare"; l'altra sono quelli teoricamente risolvibili ma che richiedono più risorse di quelle disponibili.

Questi due problemi, ovviamente, non impattano solo sull'IA e su ChatGPT, ma diventano particolarmente evidenti nei casi delle applicazioni ad alto tasso di innovazione, esattamente come l'IA, che spingono la potenza computazionale delle macchine al massimo. In questo caso, dunque, è impossibile pensare ad un'IA che possa "fare tutto", sia perché non vi sono le risorse computazionali per crearla, sia perché quest'ultima, a prescindere dalla sua potenza, non potrà comunque risolvere alcuni problemi particolarmente complessi.

Come si scioglie questo nodo apparentemente inestricabile? Secondo Wang, l'unica soluzione è quella di cambiare l'architettura delle Macchine di Turing, cioè la base di tutti i PC moderni. Qui arriva la parte più interessante della tesi di Wang, che propone di unire l'IA con l'architettura quantistica per i PC. Se davvero un computer quantistico dovesse essere creato nei prossimi anni e se davvero dovessimo essere in grado di creare un'IA capace di "pensare" quantisticamente, è possibile che l'Intelligenza Artificiale risolva tutti i nostri problemi, almeno dal punto di vista matematico e scientifico.